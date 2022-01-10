مدير أعماله :عبد الشافي لم يفرض شروطه على الزمالك للتجديد..فيديو

قال محمد رضا، مدير أعمال محمد عبد الشافي لاعب فريق الزمالك، إن اللاعب يعتبر النادي بيته، ورحب على الفور بتجديد عقده دون إملاء أي شروط.

وأضاف رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن عبد الشافي أبلغه بما يريده النادي لينفذه على الفور دون شروط، مشيرًا إلى أن اللاعب يقدر بشكل كبير من إدارة نادي الزمالك

وتابع مدير أعمال محمد عبد الشافي، أن اللاعب لم يتحدث في أي تفاصيل مادية على الإطلاق، حيث فضل الراحة النفسية عن أي شيء آخر، مضيفًا «عبد الشافي أبلغني بأن الأموال ليست كل شيء والراحة التي يشعر بها داخل النادي أفضل من أي شيء».