فريق سيدات تنس طاولة الزمالك يؤدي تدريباته استعدادًا لبطولة الجمهورية

أدى فريق سيدات تنس الطاولة بنادي الزمالك تدريباته أمس الأحد، على ملاعب القلعة البيضاء، وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة ببطولة الجمهورية "فردي" والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر يناير الجاري.



وأكد أمجد سليمان مدرب الفريق، أنه يقوم حالياً بتكثيف التدريبات يومياً لمدة 4 ساعات لرفع الكفاءة الفنية للاعبات لتحقيق أفضل النتائج بالبطولة.



وتضم قائمة اللاعبات: فرح عبد العزيز، وريم العراقي، وهند فتحي، وشهد سامح، ورؤى سعد.



يذكر أن الفريق حصد أول المجموعة بالدور الأول والثاني بمسابقة الدوري، وتأهل للمشاركة في الدورة المجمعة التي تقام خلال شهر أبريل المقبل.



ويقود الفريق أحمد حلمي مدير جهاز تنس الطاولة، وأمجد سليمان مدرب الفريق، وناهد أحمد إداري.