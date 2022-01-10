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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فياريال يتعادل مع أتلتيكو مدريد 2-2 في الدوري الإسباني

صدى البلد

تعادل فياريال مع ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-2، مساء أمس الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.


سجل هدفي فياريال كل من باو توريس والبيرتو مورينو في الدقيقتين 29 و58، فيما أحرز ثنائية أتلتيكو مدريد كل من أنخيل كوريا وجيفري كوندوجبيا في الدقيقتين 10 و67.


وبهذا التعادل، رفع فياريال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بجدول الليجا الإسبانية، كما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 33 نقطة في المركز الرابع.


ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ثم ريال بيتيس في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

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