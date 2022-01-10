حقيقة توقيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي .. فيديو

كشف سليمان الفهد المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون السعودي حقيقة الحصول على توقيع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال الفهد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "نادي التعاون السعودي تقدم بالعرض الذي نراه مناسبًا لضم مصطفى فتحي".

وأضاف: "ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتصالات مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأتم: "غير صحيح أن مصطفى فتحي وقع بشكل رسمي لنادي التعاون السعودي، ولكننا قدمنا المقابل المادي الذي نراه الأنسب لضم اللاعب، ولكن إدارة الزمالك لم ترد علينا حتى الآن".

يذكر، أن مصطفى فتحي قد عاد من فترة إعارة من نادي سموحة السكندري مطلع الموسم الجاري.