موسيماني: مباراة مصر ونيجيريا ليست الأهم.. والأهلي حقق لقب أفريقيا بعد الصعود وصيفاً

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على منافسة منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيراً أن مباراة نيجيريا ليست الأهم.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "أحترم محمد صلاح، وكيف لا أشجع مصر في الكان؟، لدي 9 من لاعبين من الأهلي في المنتخب، وعملي في مصر واهتمامي هنا".

واستكمل: "أعتقد أن مباراة مصر ونيجيريا مهمة جدًا للفراعنة، لكن يتبقى مباراتين أمام السودان وغينيا، كل منتخب سيحاول الحصول على عدد أكبر من النقاط أمام السودان، المنتخب الذي لن يحصل على أكبر عدد من السودان سيصعب الأمور على نفسه".

واستطرد: "مباراة مصر وغينيا واحدة من أهم المواجهات في المجموعة وتعد أهم من لقاء نيجيريا، يجب أن نفوز على غينيا والسودان لكي نتأهل، ليس شرطًا أن تفوز على نيجيريا لكي تتأهل".

وأتم: "الهدف الأساسي هو الفوز على السودان وغينيا، وارد أن نحقق الفوز على نيجيريا، ولكن كرة القدم أحيانًا وارد أن يحدث فيها مفاجآت من منتخبات أخرى".

وعن أهمية حصد المركز الأول في المجموعة، اختتم موسيماني: "عندما فاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرتين لم نتأهل كأول المجموعة، ولكن كنا مركز ثاني، ورغم ذلك حققنا اللقب".