مدرب نيجيريا السابق: صلاح سيكون تحت ضغط كبير في أمم أفريقيا

أكد نبيل الطرابلسي، المدرب العام السابق لمنتخب نيجيريا، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر سيكون تحت ضغط كبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال نبيل الطرابلسي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الآمال معقودة بشكل كبير من الجماهير المصرية على محمد صلاح، في البطولة، وهذا سيكون سبب في الضغط عليه".

وتابع: “هناك غيابات هامة لمنتخب نيجيريا في أمم افريقيا»، مشيرًا :«هجوم منتخب نيجيريا قوي للغاية، بالرغم من غياب أوسمين وإيجالو في البطولة".

يُذكر أن منتخب مصر سوف يلتقي مع منتخب نيجيريا، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الافريقية.