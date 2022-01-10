اليوم.. جنازة وائل الإبراشي بمسقط رأسه في شربين

تشيع أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشى، جثمانه اليوم الإثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الشربيني أبو أحمد بمدينة شربين.

ومن المقرر أن يوارى جثمانه بمقابر العائلة في مدينة شربين، بحضور العدد من محبيه وأصدقائه.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عقب علمهم بخبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ابن مدينة شربين والذي توفى أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 58 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي وائل الابراشي، قد توفى عن عمر يناهز الـ 58 عاما متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا وكتب حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي الكبير، ناعيًا إياه، وقال نصًا “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وولد وائل الإبراشي يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفياً بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كان أشهرها “العاشرة مساءً” و”الحقيقة” على قناة دريم 2 ثم قبل إصابته برنامج ” التاسعة ” عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.