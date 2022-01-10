أخبار الرياضة | رسالة نارية من رئيس الاتحاد إلى عمار حمدي.. عماد متعب يعتذر لجماهير الأهلي.. موعد نهاية الموسم الرياضي فى مصر

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

وجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، رسالة إلى عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كشف عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية للمحترفين، موعد نهاية مسابقة الدوري هذا الموسم

قال عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مهمة منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا، صعبة للغاية، متمنيًا أن تكون البداية شبيهة ببداية أمم إفريقيا 2010، التي واجه فيها نيجيريا، وأنهاها بطلًا للنسخة للمرة السابعة في تاريخه.

وجه إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد رفض مصطفى فتحي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو، حقيقة رفضه تولي تدريب فريق الكرة بالزمالك كما تردد خلال الفترة الماضية.