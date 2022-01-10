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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

قنصل مصر بشيكاجو يكرم عالمًا مصريًا دوليًا في الحماية من الحرائق

صدى البلد

عقد السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، لقاءً تكريميًا للعالم المصري الدولي الدكتور خالد محمد حيزة الخبير في تأمين المنشآت ضد الحرائق.


وقال السفير أبو العينين -لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن- إن الدكتور حيزة قامة مصرية ودولية في تخصص دقيق ومحوري بالنسبة لمصر، وهو أحد كبار الخبراء الدوليين في المجلس الدولي لمكافحة الحرائق ومقره بمدينة شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية.


الدكتور خالد حيزة هو أستاذ المنشآت المسلحة والكباري بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وعضو الكود الدولي للتأمين ضد الحرائق بشيكاجو، وله مشاركات بحثية وتطبيقية متميزة في حماية المنشآت ضد الحرائق في الدول العربية والولايات المتحدة، كما حصل على العديد من التكريمات المصرية والعربية والدولية في هذا المجال.


وقال الدكتور حيزة، إنه أصدر كتابا عام 2013 في علم الحرائق، ركز فيه على كيفية تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة بحيث تكون آمنة ضد الحرائق بدون وجود نظام لمكافحتها.


وأوضح أن هذا جاء بعد دراسة متعمقة لنموذج إنشائي لمدينة شيكاجو الأمريكية والتي كانت قد شهدت حريقا هائلا عام 1784 دمر المدينة بالكامل وتسبب في وفاة حوالي 30 ألف شخص، مما دفع علماء وخبراء الولايات المتحدة للعمل على إعادة بناء المدينة في وضعها الحالي بأقوى مواصفات في التاريخ الإنساني والذي يعرف حاليا بـ"كود الحريق العالمي" لحماية المنشآت من الحرائق، وهي المواصفات المطبقة بالفعل في العالم كله، مشيرا إلى أنه العضو العربي الوحيد المشارك في هذا الكود العالمي.


تخرج الدكتور حيزة في كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1989، وحصل على الماجستير والدكتوراه بالجامعة نفسها، ثم عين بكلية الهندسة جامعة المنوفية، حيث تدرج في المناصب الأكاديمية بها، وكان الوكيل الأسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فيها.
 

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