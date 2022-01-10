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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نجوم الفن ينعون الإعلامي وائل الإبراشي .. وفاة مخرج شهير.. إصابة إنجي علاء بكورونا

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها الأتي:

سلاما لروحك.. إسعاد يونس تودع وائل الإبراشي

ودعت الإعلامية إسعاد يونس،  الإعلامي وائل الإبراشي ، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

ذكرى وفاته الأولى.. كيف أنهى الفنان هادي الجيار حياته في مسلسل الاختيار؟
 

تحل اليوم الإثنين 10 يناير، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا العام الماضي.

 

وفاة المخرج ديك كارسون

أعلنت بعض المواقع الأجنبية، عن وفاة المخرج ديك كارسون عن عمر ناهز الـ ٩٢ عاما.

ديك كارسون  وهو المخرج الحائز على جائزة إيمي وشقيق جوني كارسون، و مقدم برامج تليفزيونية وكوميدي أمريكي، قدم برنامج "ذا تونايت شو" لمدة 30 عام، كما حصل على 6 جوائز إيمي اخرى.

 

حظي زي الباكبورت .. طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها

قال طليق الفنانة نيللي كريم، الدكتور هاني أبو النجا، خلال لقائه في برنامح "كلام الناس"  على شاشة MBC مصر: "ربنا يهنيها، وهي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت، وأنا في الآخر يهمني أنها تبقا كويسة .. وأنا مش هرد على خطأ بخطأ تاني بسبب مهم أوى علشان بنتي الكبيرة عندها 15 سنة، والصغيرة 11، وعايشيين معايا بالتفاهم".

 

إنجي علاء تعلن إصابتها بفيروس كورونا
 

أعلنت الكاتبة إنجي علاء، وزوجة الفنان يوسف الشريف، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كتبت إنجي، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “إيجابي كورونا ..يا ريت اي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء..  الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير”

 

إلهام شاهين معلقة على وفاة وائل الابراشي وعدد من المشاهير.. بالراحة علينا شوية يا 2022
 

علقت الفنانة إلهام شاهين على وفاة الإعلامي وائل الابراشي ،  الكاتب الكبير إبراهيم حجازي ، والفنانة مها أبو عوف،  الفنان أحمد الحجار ،المستشارة تهاني الجبالي  ونشرت صورة لهم عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

رامي جمال يستعد لطرح أغنية مش حبايب
 

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان “مش حبايب” عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

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