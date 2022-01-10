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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحف تبرز افتتاح الرئيس السيسي منتدى شباب العالم.. و«القضايا الإنسانية» تتصدر المناقشات

صحف القاهرة
صحف القاهرة

 تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الاثنين/ العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت شعار «معًا من جديد» حيث يستضيف المنتدى عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتستمر وقائعه حتى 13 يناير، وسط اهتمام إعلامي عالمي، وحضور دولي كبير، يشمل عددًا من رؤساء الدول والمسئولين، وذلك في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، لإعلان انطلاق المنتدى، ثم يشهد الجلسة العامة التي تعقب الافتتاح تحت عنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد».وتضم النسخة الرابعة من المنتدى أنشطة وجلسات مكثفة، تصل إلى 27 جلسة، تناقش القضايا الأساسية والشواغل الإنسانية في عالم اليوم مثل: «عالم ما بعد كورونا»، «الأمن المائي»، «المرأة»، «الطاقة»، و«السلم والأمن».

وتتضمن أنشطة المنتدى أيضًا افتتاح مسرح شباب العالم، الذي ينطلق في نسخته الثالثة هذا العام تحت شعار «الفنون والثقافة.. جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، وسيشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وحرصت إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة، بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، والمتفوقين علميًا وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

وأعلنت إدارة المنتدى شمول قائمة الرعاة الرسميين هذا العام نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وأنشطة المنتدى، حرصًا من إدارته على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة، حيث تأتي جميع مصروفات المنتدى من خارج الموازنة، ولا تتحمل الدولة أي أعباء.

وعقد المنتدى، أمس، مناقشات مستفيضة من خلال سلسلة ورش العمل، التي نظمها على مدى يومين، وشارك فيها شخصيات بارزة ورواد الأعمال والشباب من مختلف دول العالم، من بينها ورشة عمل حول «تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال»، بينما أوصت ورشة العمل الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» بتشكيل هيئة من الشباب الإفريقي، لنقل التجربة إلى بلادهم.

كما انطلقت ساحة الابتكار والإبداع «Freedom.e»، وفتحت أبوابها أمام المشاركين في المنتدى تحت شعار «العودة معًا» «Back Together»، وستستمر فعالياتها على مدى أيام انعقاده، حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات، لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن، فضلا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة.

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