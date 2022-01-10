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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم /الاثنين/، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

ففي صحيفة (الأهرام)، قال الكاتب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة إنه تحدث مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن الوضع الوبائي في مصر، بعد زيادة معدلات انتشار المتحور «أوميكرون» على مستوى العالم، وأوضح الدكتور خالد أنه بفضل الله أولًا، والجهود التي قامت بها الدولة، منذ بداية الجائحة، لا تزال مصر في المناطق الآمنة بالنسبة لمعدلات الإصابات، والوفيات، مشيرًا إلى تبني مصر فكرة «المسح المستهدف»، منذ البداية، لأن الخطورة في «كورونا» و«متحوراته» تكمن في أزمة دخول المستشفيات، والحاجة إلى الرعاية، والتنفس الصناعي، وليس مجرد الإصابة فقط.

وأضاف سلامة - في مقاله بعنوان (تحدي «أوميكرون»..!) - أن المعدلات الآمنة للتردد على المستشفيات من المصابين، والتي تستطيع المنظومة الصحية المصرية استيعابها دون مشكلات، تتراوح نسب المصابين فيها بين 10 و15% منهم لا يحتاجون إلى الحجز بها، و40 و45% يحتاجون لحجز عادي، وبين 25 و30% يحتاجون إلى عناية مركزة.

وتابع سلامة أنه خلال الفترة الماضية، ظلت هذه المعدلات مستقرة، ومن ثم لم تقع أزمات في المستشفيات، أو الرعاية، أو الحاجة إلى تنفس صناعي؛ وفي المقابل، هناك تزايد في انتشار الحالات الإيجابية العادية القابلة للعلاج في المنزل، ولا تحتاج إلى دخول المستشفيات.

وعن مصادر معرفة زيادة الأعداد ما دامت معدلات دخول المستشفيات عادية؟، قال عبد الغفار: نتعرف على ذلك من خلال رصد معدلات سحب الأدوية الخاصة بـ«كورونا» من الصيدليات، حيث تشير معدلات سحبها إلى تزايد الأعداد، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون بها، لحين انتهاء تلك الموجة.

وعن المتحور «أوميكرون»، أكد الوزير أن المتحور «دلتا» كان هو السائد في العالم، قبل ظهور المتحور «أوميكرون»، ومن الطبيعي أن تتزايد معدلات الإصابة بالمتحور الجديد، وأن يصبح هو السائد في العالم كله قريبًا.
 

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