إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل فى مطروح

إصابة 5 فى انقلاب تروسيكل بنجر السكر بمدينة الحمام





أصيب 5 أشخاص بينهم 4 سيدات بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة بنجر السكر بمدينة الحمام.

استقبلت مستشفى الحمام 5 مصابين بإصابات متنوعة أسر انقلاب تروسيكل بمدينة الحمام وهم سهام مقصود عطية 33 سنة البنجر تعاني كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

صبحية شعبان محمود 30 سنة البنجر تعانى كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

انور عبدالستار موسي 55سنة البنجر يعانى جرح متهتك بالذراع الأيسر

عفاف حماده عبدالجليل 40سنة البنجر تعانى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

رحمه مسعود عطية 20 سنة البنجر تعانى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.