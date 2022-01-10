علي فرج يتوج ببطولة هيوستن للإسكواش

انتهت في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، فعاليات بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش، ونجح علي فرج في التتويج بلقب البطولة التي بدأت منذ يوم 4 وحتي يوم 9 بولاية هيوستن الأمريكية.

وحصد علي فرج المصنف الأول عالميا اللقب عقب فوزه على مواطنه مازن هشام ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي "11-6, 8-11, 11-7, 11-3" في مباراة استغرقت 50 دقيقة.

ويعد هذا اللقب الـ 25 لـ علي فرج في مشواره الدولي والأول في عام 2022.

واستطاع فرج التأهل إلى النهائي بعد الفوز على زميليه مصطفي عسل في نصف النهائي بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية استغرقت 58 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 2-11, 11-13, 11-4, 3-11.

بينما صعد مازن هشام لأول مرة إلى الدور النهائي بعد فوزه على الفرنسي جريجوار مارش بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 5-11, 11-13.