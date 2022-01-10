عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. بكاء ورثاء في وداع وائل الإبراشي .. هذا ما قاله زملاؤه

وائل الابراشي
وائل الابراشي

توفي الاعلامي والكاتب الصحفي وائل الابراشي أمس عن عمر يناهز 58 عاما متأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بعد أن ظل يقاوم الفيروس القاتل أكثر من عام حتى رحل عن عالمنا في هدوء .

كلمات مؤثرة في رحيل وائل الابراشي 

نعى عدد كبير من الإعلاميين، الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، الذي غيّبه الموت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تحوّلت صفحات الجميع إلى دفاتر عزاء، لرثاء الراحل.

رحلة مرض مؤلمة وائل الابراشي


في بدايات إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن كلمات مؤثرة في رحيل وائل الابراشي من زملاؤه من خلال الفيديوجراف التالي.

وائل الإبراشى الاعلامي وائل الابراشى وفاة وائل الإبراشي الإبراشي وائل

موضوعات متعلقة

أصبح مليونيرا ..خرج لشراء حليب لأطفاله وحدثت المفاجأة

فيديوجراف| هتك عرض بالقوة.. تفاصيل مثيرة في قضية محمد الأمين

لن يعود إلي الشاشة.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة وائل الإبراشي .. فيديوجراف

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

دار الأيتام كانت مثالية.. تعليق وزيرة التضامن على قضية محمد الأمين

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

ترشيحاتنا

ماذا بعد كورونا.. منتدى شباب العالم يناقش مستقبل الوظائف والحياة بأول أيامه

لآيفون وأندرويد .. 3 ميزات مذهلة في تطبيق واتسآب

محطات في حياة الراحل وائل الإبراشي.. تعرض لاتهامات بـ 66 قضية

قبل مناقشته بمنتدى الشباب.. برلماني يكشف أسباب التغير المناخي

وزير الأوقاف : الشماتة في الموت سوء أدب مع الله

رئيس البنك الدولي: ملتزمون بخلق مساحات لتبادل الأفكار مع شباب العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام نيجيريا غدا

لحظة وصول الرئيس السيسي والسيدة قرينته لـ مقر انعقاد منتدى شباب العالم

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

بمرتب 2500 جنيه.. توفير 108 فرص عمل|اعرف التفاصيل

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

دبسني.. يوسف الحسيني ينهار باكيا بعد وفاة وائل الإبراشي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بكاء ورثاء في وداع وائل الإبراشي .. هذا ما قاله زملاؤه

ماذا قال لنادية مصطفى.. شاهد آخر كلمات الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته "فيديو"

الرقص حرام.. تعليق مبروك عطية على واقعة معلمة المنصورة

تهديد بالسلاح .. تفاصيل مواجهة صابرين للبلطجية

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ