فيديوجراف.. بكاء ورثاء في وداع وائل الإبراشي .. هذا ما قاله زملاؤه

توفي الاعلامي والكاتب الصحفي وائل الابراشي أمس عن عمر يناهز 58 عاما متأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بعد أن ظل يقاوم الفيروس القاتل أكثر من عام حتى رحل عن عالمنا في هدوء .

كلمات مؤثرة في رحيل وائل الابراشي

نعى عدد كبير من الإعلاميين، الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، الذي غيّبه الموت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تحوّلت صفحات الجميع إلى دفاتر عزاء، لرثاء الراحل.

رحلة مرض مؤلمة وائل الابراشي



في بدايات إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن كلمات مؤثرة في رحيل وائل الابراشي من زملاؤه من خلال الفيديوجراف التالي.