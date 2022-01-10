عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

روساتوم المنفذة للضبعة: أنتجنا 222 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء منعت 111 مليون طن مكافئ من الكربون

صدى البلد

رسخت شركة "روس إنيرغو آتوم" المشغلة لمحطات الطاقة النووية في روسيا (تتبع لقسم الطاقة الكهربائية في شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية) المنفذة لمحطة الضبعة المصرية ،   مكانتها كأكبر شركة لتوليد الطاقة في البلاد حيث أنتجت محطاتها النووية أكثر من 222.436 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء. 


أتاحت كمية الكهرباء المولدة في محطات الطاقة النووية الروسية منع انبعاث أكثر من 111 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (-فما كان سيحدث لو أُنتجت الكمية نفسها من الكهرباء بواسطة المحطات الحرارية). 


وفقا لهيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية نفذت المحطات الكهروذرية للبلاد مستهدفات الخطة المكلف بها في إنتاج الكهرباء لعام 2021 والتي تحمل اسم الميزان الموحد المتوقع للطاقة والاستطاعة الكهربائية، بنسبة 102.2% انطلاقا من المستوى المتوقع 217674 مليار كيلوواط/ساعة (أو بنسبة 103.1% مقارنة بالخطة لعام 2020).


وقال المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم" أندريه بيتروف: "في عام 2021 كانت محطات الطاقة النووية تعمل بشكل موثوق وآمن وأنجزنا المهمة المكلف بها من قبل الدولة في إنتاج الكهرباء بل تمكننا من تجاوزها".  


تصدرت محطة "كالينينسكايا" قائمة المحطات الكهروذرية الروسية التي قدمت أكبر مساهمة في تحقيق الإنجاز الجديد العام الماضي بتوفيرها أكثر من 34.3 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، تليها محطة "بالاكوفسكايا" التي أنتجت أكثر من 33 مليار كيلوواط/لساعة، ثم محطة "روستوفسكايا" بتوليدها نحو 31.7 مليار كيلوواط/ساعة. أما العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة إنتاج الكهرباء فهي إدخال وحدة توليد الطاقة رقم 6 في محطة "لينينغراد" النووية ذات مفاعل VVER-1200 بقدرة 1200 ميغاوات حيز الخدمة في مارس 2021 ناهيك عن تقليل فترات أعمال الصيانة الدورية لوحدات الطاقة إلى 107 أيام.


تعتبر حاليا المفاعلات النووية الروسية VVER-1200 من الجيل "3+" الأحدث والأكثر أمانا، وهذا هو نوع مفاعلات الطاقة الذي ستُركّب في محطة "الضبعة" النووية في مصر. تتفوق تقنية مفاعلات الطاقة النووية الحديثة هذه على العديد من مثيلاتها بعدد من الخصائص وبينها تزودها بمزيج متزن فريد من أنظمة الأمان النشطة والسلبية (الفاعلة والمنفعلة) التي تتوافق مع المعايير الدولية كافة.


تتولى الآن شركة "روس إنيرغو آتوم" تشغيل 11 محطة طاقة نووية تدخل ضمن هيكلها بصفة فروع تعمل فيها 37 وحدة توليد طاقة بما فيها المحطة النووية العائمة المنتجة للطاقة الحرارية والكهربائية بقدرة إجمالية مركبة تزيد عن 29.5 غيغاواط. في الوقت الراهن تتجاوز حصة الكهرباء المولدة في محطات الطاقة النووية 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ويعني ذلك أن كل خامس مصباح كهربائي في روسيا الاتحادية ينير بفضل الطاقة المولدة في المحطات النووية.

ترشيحاتنا

بمرتب 2500 جنيه.. توفير 108 فرص عمل|اعرف التفاصيل

انهيار زوجة وائل الإبراشي لحظة وصول جثمانه.. شاهد

ماذا قال لنادية مصطفى.. شاهد آخر كلمات الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته "فيديو"

بعد القبض على فتاة الدقهلية.. عقوبة الابتزاز بنشر صور ومقاطع فاضحة عبر الإنترنت

شاهد.. روبوت يتحدث مع الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم

انهيار وبكاء.. لحظة وصول جثمان وائل الإبراشي لصلاة الجنازة عليه |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

لحظة وصول الرئيس السيسي والسيدة قرينته لـ مقر انعقاد منتدى شباب العالم

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

دبسني.. يوسف الحسيني ينهار باكيا بعد وفاة وائل الإبراشي.. فيديو

لمدة 36 ساعة.. قطع المياه عن مدينة السلام بـ السويس اليوم

الحلم قبل الفجر هل يتحقق؟.. علي جمعة يحذر من تفسيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

الرقص حرام.. تعليق مبروك عطية على واقعة معلمة المنصورة

تهديد بالسلاح .. تفاصيل مواجهة صابرين للبلطجية

أصبح مليونيرا ..خرج لشراء حليب لأطفاله وحدثت المفاجأة

فيديوجراف| هتك عرض بالقوة.. تفاصيل مثيرة في قضية محمد الأمين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ