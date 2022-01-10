مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حادث حريق مبنى سكني بنيويورك

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم /الإثنين/ عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، إثر حادث حريق مبنى سكني بمدينة نيويورك، مما أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.



كما أعربت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان لوزارة الخارجية - عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، مؤكدة على تضامنها مع الولايات المتحدة في هذا الحادث الأليم.

