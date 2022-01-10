أعربت جمهورية مصر العربية اليوم /الإثنين/ عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، إثر حادث حريق مبنى سكني بمدينة نيويورك، مما أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.
كما أعربت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان لوزارة الخارجية - عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، مؤكدة على تضامنها مع الولايات المتحدة في هذا الحادث الأليم.
مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حادث حريق مبنى سكني بنيويورك
أعربت جمهورية مصر العربية اليوم /الإثنين/ عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، إثر حادث حريق مبنى سكني بمدينة نيويورك، مما أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.