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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صورة الرئيس السيسي تتصدر المشهد في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قام أحد المشاركين في منتدى شباب العالم برفع صورة السيسي في القاعة من خلال هاتفه المحمول، قبل انطلاقة الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

 

والتقط عدد من الفنانين الشباب الصاعدين ومن بينهم الفنان " طارق الإبياري " بعض من الصور الافتتاحية قبل انطلاق منتدى شباب العالم. 

 

ودقائق قليلة تفصلنا على انطلاق فاعليات اليوم الأول من النسخة الرابعة "لـ منتدى شباب العالم"، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من القيادات والشخصيات العامة من داخل وخارج مصر.

 

وتزينت مدينة السلام (شرم الشيخ)، بـ محافظة جنوب سيناء لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث الأهم والأبرز والذي يعد منصة للتواصل بين شباب العالم وهو "منتدى شباب العالم"، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة و طائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

السيسي انطلاقة الجلسة الافتتاحية الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم

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