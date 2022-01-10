أبرزها التحكيم واللياقة البدنية .. تحديات تواجه الجزائر للحفاظ على لقب أمم إفريقيا

كشف الإعلامي الجزائري نجم الدين سيدى عثمان عن العديد من التحديات التى تواجه منتخب الخضر بقيادة جمال بلماضى للحفاظ على لقب كاس أمم إفريقيا.

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون أمس الأحد على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

وكان منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضى حصد لقب بطولة كأس أمم إفريقيا التى أقيمت فى القاهرة عام ٢٠١٩ على حساب السنغال فى المباراة النهائية.

قال نجم الدين سيدى عثمان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بعد مباراة الافتتاح، هذا ما ينتظر أشبال بلماضي بداية من لقاء سيراليون! فاز منتخب الكاميرون بلقاء افتتاح كأس أمم أفريقيا 2021 على بوركينا فاسو بهدفين لواحد، على أرضية سيئة، ستحتضن مباراة النهائي، ما يعطي فكرة عن الظروف التي سيدافع فيها "الخضر" عن تاجهم القاري.

تابع: ملاحظات كثيرة، بداية باستخدام تقنية الحكم المساعد بالفيديو VAR، التي ستكون في صالح المنتخب الوطني ، مهارة لاعبي الوسط والهجوم ستسمح أمام التهور الدفاعي الأفريقي بالحصول على ركلات جزاء.

أضاف: الضغوط مؤثرة للغاية، منتخب الكاميرون، دخل مثقلا بها، أساء التعامل في البداية، كان أقرب إلى التسجيل، لكنه تلقى هدفًا مباغتا، واضطر للركض خلف النتيجة، أعانته ركلتا جزاء حصل عليها في ظرف دقائق في العودة إلى جو المباراة.

استطرد: الظروف المناخية في أفريقيا معقدة، بعد ربع ساعة استحم لاعبو المنتخبين بعرقهم، سنلعب أمام سيراليون في الثانية ظهرًا في ظروف مناخية أسوأ، تحت درجة حرارة قد تصل إلى 33 درجة مع رطوبة عالية تتجاوز 80 %.

أكمل : في هذه الدورة سندافع عن لقبنا، لسنا مطالبين بالإمتاع، بقدر ما نحن مطالبين بإنجاز المطلوب في كل مباراة وصولا إلى الهدف المحقق، منتخب الكاميرون لم يقدم أداء فرجويًا، لكنه أسعد جماهيره بانتصار مهم يضعه في الريادة، وإن واصل في الصدارة سيواجه أحد المنتخبات المتأهلة في المركز الثالثة في ثمن النهائي وهي فرصة إضافية للتقدم في المنافسة.

وقال أيضا: تكشف هذه المباراة أهمية كرسي الاحتياطي في زمن الجائحة، منتخب بوركينافاسو المتأثر بغياب عدد من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وقع في ورطة في الشوط الثاني، ومع انه منتخب هجمات معاكسة إلا أنه لم ينجح في القيام بواحدة موفقة خلافا للشوط الأول، كما فشل في استغلال مهارات لاعبيه الفردية، وبالنسبة للاعبيه البدلاء فإنهم لم يقدموا نفس مستوى الأساسيين.

لفت إلى أن الحكم غربال وطاقمه كانوا في المستوى، أتخوف جدا من التحكيم الأفريقي حتى بوجود VAR ونأمل أن يكون التحكيم نزيها في هذه الدورة.

أشار إلى أن المنتخب الوطني الجزائري الذي كان في كأس أفريقيا 2019 بمصر، السباق للتسجيل على كل منافسيه السبعة، وهي عادة منذ قدوم جمال بلماضي، في هذه الدورة التي سيكون فيها الجانب البدني فاصلا، عليه أن يواصل على هذا المنوال، بجعل المنافس يركض وراء النتيجة في ظروف مناخية صعبة وعلى أرضية ميدان قد لا تكون صالحة، بحيث يملك رفقاء محرز قدرة الحفاظ على النتيجة، بل ويلعبون بشكل أفضل حين يكونون متقدمين على منافسيهم.

واختتم حديثه قائلا: أتوقع فوزنا 0/2 مع هدف لسليماني.