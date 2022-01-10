شاهد .. روبوت يرحب بوصول الرئيس السيسي لقاعة منتدى شباب العالم

رحب أحد الروبوتات المستخدمة في منتدى شباب العالم بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته فور وصولهما لقاعة الجلسة الافتتاحية ، موضحا له مهمته هو وبعض الروبوتات الأخرى في تعقيم قاعات المنتدى .

إجراءات احترازية لحماية المشاركين

وحرص القائمون والمشرفون على منتدي الشباب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا خاصة المتحور الجديد "أوميكرون"، وتضم روبوت متطورا يعمل على تعقيم القاعات، و روبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما تم إعداد خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءا من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد فيروس كورونا سواء للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

وتم استحداث لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أية حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض، بجانب التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل في كل فندق في حال ظهور إصابة لأحد المشاركين بالمنتدى مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة.