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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مناقشة مشاكل الانفجار السكاني والبطالة والإدمان خلال الفترة المقبلة

النائب يحيى كدوانى
النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان

قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن هناك عددا من الأولويات لدى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تتمثل فى مناقشة مشاكل الانفجار السكانى والبطالة والإدمان فى ظل انتشار المواد التخليقية مثل مخدر الشبو.

وأوضح كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن انتشار المخدرات بين الشباب أثرت بشكل سلبى على قدرات الشعب وخاصة الشباب ، الأمر الذى يتطلب ضرورة مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية.

ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة ، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

الإنفجار السكاني الإدمان البطالة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المخدرات

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