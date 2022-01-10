المصرف المتحد: تمويل 36 مشروعا للشباب في صناعة الأثاث والسيارات الصديقة للبيئة

راعي منتدى شباب العالم 2022 للمرة الرابعة

أعلن المصرف المتحد, وللمرة الرابعة, رعايته لمنتدي شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ - جنوب سيناء, تحت رعاية رئيس الجمهورية - عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10-13 يناير 2022.

تعقيبا علي رعاية المصرف المتحد لمنتدي شباب العالم 2022, يقول اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان مصر تفتح أبوابها أمام شباب العالم برسالة سلام وطمانينة خاصة بعد عقد عامين من الاثار السلبية لجائحة كورونا. حيث تمكن شباب العالم من مناقشة عدد من القضايا المحورية للكوكب والخروج بتوصيات دولية.

وذلك تزامنا مع اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدي شباب العالم 2017-2018 -2019 كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعرب أشرف القاضي أن مشاركة المصرف المتحد تأتي في سياق التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي للشباب علي 4 محاور رئيسية :

المحور الاقتصادي:

يقوم المصرف المتحد بدور كبير وفعال في فهم احتياجات هذا القطاع الحيوي وطرح حلول مبتكرة لمجتمع ريادة الاعمال والشركات الناشئة سواء الحلول التمويلية او الخدمات البنكية الرقمية او الاستشارات الفنية. حيث تساهم هذه الحلول التكنولوجية في تمكين الشباب اقتصاديا وتطوير أعمالهم ودعم الربحية لهذه الشركات منها خدمات : الانترنت البنكي للشركات والحلول الذكية لإدارة الثروات والسيولة النقدية. فضلا عن الخدمات الرقمية الذكية للأفراد من خلال باقة "بنكك علي الخط" والتي تضم الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية.

فضلا عن مشاركة المصرف المتحد في مبادرة "رواد النيل" الوطنية والتابعة للبنك المركزي المصري. حيث تهدف هذه المبادرة الي دعم العقول المصرية المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. كما قام المصرف المتحد وعلي مدار 4 سنوات من خلال مبادرة رواد النيل وعدد من الجامعات المصرية منها جامعة المنصورة وجامعة النيل بتمويله اكثر من 36 مشروع مبتكر للشباب المصري في مجال صناعة الألبان وصناعة الأثاث وصناعة السيارات الصديقة للبيئة وأيضا مشروع دعم ومساندة ذوي الهمم.

المحور الاجتماعي :

أوضح القاضي أن المصرف المتحد يؤمن ايمانا شديدا بمدي أهمية الاستثمار في تنمية الأصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية. فالشباب المصري واعد بكل المقاييس. استطاع ان يثبت مهارته القيادية لمستقبل افضل لمصر.

واضاف ان المصرف المتحد قام بعملية تأهيل وتطوير شامل ومكثف لجميع الطاقات البشرية داخليا. نتج عنها ظهور عدد من القيادات الشبابية المؤهلة والتي استطاعت من خلال برنامج النجوم الساطعة High Fliers ان يجتازوا جميع الدورات التدريبية والتي اجريت بالتعاون مع المعهد المصرفي بتفوق. ليبدأوا في وضع الأستراتيجيات والخطط التنفيذية للمصرف المتحد وخطط العمل وممارسة قواعد الادارة الحقيقية. وهم بالفعل مشاركون اليوم ضمن وفد المصرف المتحد في منتدي شباب العالم 2022.

المحور الثقافي :

أوضح اشرف القاضي ان وحدة نسيح المجتمع المصري هو حجر الزاوية في رؤية 2030 للتنمية المستدامة بمعطياتها المختلفة من خلق وتعزيز لغة حوار وتواصل فعال وايجابي حر بين شباب العالم. والتي تمكنهم من عرض افكارهم وارائهم ورؤيتهم الكاملة لمستقبل الكوكب وخاصة القارة الافريقية. كذلك مناقشة قضايا التنمية.

وتاتي مشاركة المصرف المتحد 2022 بوفد مكون من 12 شاب وفتاة من شباب المصرفيين المتطلعين الي خدمة بلادهم والمؤمنين باهمية التنمية المستدامة وتحقيق الاهداف المستقبليه 2030. فضلا عن طرح قضايا ومستقبل القارة الافريقية وقضايا التحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا المالية للاسواق الناشئة. فضلا عن قضايا التعليم وتدعيم الهوية المصرية ومنظور الجيل Z (الشباب من 16-22 عام). فضلا عن التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة. كذلك استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية الفريدة عالميا والتي تهدف الي تنمية الانسان. كذلك التحديات المناخية ومستقبل الطاقة ومستقبل صناعة الابداع والمبدعين وبناء عالم امن وشامل للمرأة.

المحور التعليمي :

وأوضح القاضي ان المنظومة التعليمية تشهد حاليا تطويرا كبيرا علي صعيد اكتشاف المبدعين وتشجيع الابتكارات فهو السبيل لاستثمار في مستقبل هذا الوطن. فضلا عن تغيير الصورة الذهنية المجتمعية للتعليم الفني وتشجيع عملية التطوير والتحديث في المدارس والمعاهد وايضا علي صعيد التطبيقات العملية للمناهج بشكل عمل.