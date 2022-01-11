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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: محاور منتدى شباب العالم اختيرت بعناية من خلال القضايا الدولية

النائب مجدى ملك عضو
النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن شباب العالم في منتدى شباب العالم 2022، يتحملون مسئولية كبيرة بإعتبارهم قاطرة الدول فى المستقبل.

وأشاد ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بالإعداد الجيد لمنتدى شباب العالم من خلال تنظيم المؤتمرات فكريا وبحثيا، مؤكدا أن محاور منتدى شباب العالم تم اختيارها بعناية من خلال القضايا الدولية التى تهم شعوب العالم بشكل عام.

وانطلق منتدى شباب العالم، أمس الإثنين، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، ويستمر حتى  13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وانطلق منتدى شباب العالم بالحفل الافتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها.

وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

وتناقش أجندة منتدى شباب العالم قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

منتدى شباب العالم المؤتمرات القضايا الدولية شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

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