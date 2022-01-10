بطرق سهلة .. كيف تجعل منزلك صديقًا للضيوف

تبحث كل إمرأة عن طرق سهلة لترتيب المنزل، أو طرق تجعلها تستعد لاستقبال الضيوف بأي وقت دون التحضير أو التجهيزات ، وقدم موقع bold sky كيفية جعل منزلك صديقًا للضيوف.

وجعل منزلك صديقًا للضيوف، تعد من الضروريات التي سيحتاجها ضيوفك أثناء إقامتهم ، حتى لو لم يكن لديك غرفة ضيوف مخصصة في منزلك، يجب اتخاذ عدة إجراءات أهمها:

=يجب غسل ملاءات وبياضات الضيوف، كما يجب التأكد من توفير المناشف ومناشف اليد لضيوفك.

=نظف الحمام جيدًا.

=افرغ القمامة سيبدو الحمام أكثر تنظيماً ونظافة ، مما يزيل الروائح الكريهة

= أشعل شمعة يمكن استخدام الشموع لتحل محل أي روائح متبقية وخلق جو ترحيبي.

=يمكنك إضافة الدفء الجذاب إلى منزلك عن طريق وضع طبقات من السجاد الجميل ، وإضافة إلى سريرك ، وكراسيك ، وأرائك ، وملء السلال بالوسائد والبطانيات الإضافية.

=كنس أو تفريغ غرفة الضيوف الخاصة بك يجب أن تجد طريقة لعرض كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك (أو إتاحتها) بسهولة.

=قم بإزالة أي عناصر إضافية من غرفة الضيوف الخاصة بك لتوفير مساحة أكبر.

= تأكد من تقديم الوجبات الخفيفة قد لا يكون لديك الوقت لتحضير الحلويات منزلية الصنع ، لكن ترتيب الوجبات الخفيفة المعبأة مسبقًا على أطباق وأوعية جميلة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في العرض التقديمي.

=قم بتخزين بعض الأطعمة والمشروبات إذا كنت تعلم أن ضيوفك سيستمتعون بها قم بتشغيل بعض الموسيقى أو حدد قائمة تشغيل لخلق جو مثالي لوصول ضيوفك.

=والأهم من ذلك ، احتفظ بأقنعة إضافية يمكن التخلص منها ومعقمات لليدين وأوراق المناديل والصابون السائل.