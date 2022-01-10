اليوم.. طائرة الزمالك يواجه الطيران في الدور التمهيدي

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره الطيران في السادسة مساء اليوم الإثنين في المباراة التي تقام على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التمهيدي لبطولة الدوري العام.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية للحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة.

وفاز الزمالك على الترسانة بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الماضية من الدور التمهيدي.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن تواجد الزمالك بالمجموعة الثانية بجانب فرق “الطيران والترسانة والشمس وطنطا وبورسعيد ودلفي”، وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل أول 4 فرق لخوض منافسات الدوري العام.

ويقود الفريق: حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا للأحمال وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.