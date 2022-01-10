السيسي :تداعيات الجائحة أوقف دولا بالكامل .. وعدد الوفيات في مصر إيجابي مقارنة بالعالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن جائحة كورونا تحد عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث ومثلت تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية .

وتابع الرئيس : “في كل محنة تولد منحة و تداعيات الجائحة حتى الآن أوقفت قطاعات كاملة في كثير من الدول مثل النقل والطيران ”.

وأضاف : “بدأنا في خطوات للقضاء على الأمراض المزمنة قبل كورونا و لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذ الحجم من المرض بهذا المرض تصوروا حجم من كنا سنفقدهم ".

وتابع : “في دول خدت إغلاق كامل و أخدنا اغلاق مؤقت حالات الوفاة الموجودة في مصر تعتبر ايجابية جدا ”.

وكان الرئيس قد قال في كلمته : "بسم الله الرحمن الرحيم

في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تلك المنصة التي باتت منصة حوار، وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا، وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف وليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام."