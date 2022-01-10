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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد سنوات من الانتظار .. رسالة من جندي في الحرب العالمية الثانية تصل لأرملته

صدى البلد

تسلمت أرملة رقيب كان مقاتلا في الحرب العالمية الثانية رسالة عمرها 77 عاما، و التي أرسلها زوجها لها أثناء تواجده في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ولكنها لم تصل حينها و قامت هيئة البريد في أمريكا بالبحث عن العنوان المذكور في العنوان و محاولة الوصول لهؤلاء الأشخاص المذكورين . 

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الجندي كتب تلك الرسالة أثناء تواجده في الأراضي الألمانية و كان حينها بعمر 22 عاما، و استدعاه الجيش للمقاتلة في الحرب العالمية الثانية . 

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أرسل الشاب تلك الرسالة إلى والدته ليطمأنها فيها على صحته و يخبرها عن حياته في ذلك الوقت و اشتكى في الرسالة من سوء الطعام و جودته في ألمانيا حينها و لكنه أكد في الرسالة أنه بخير . 

وصلت الرسالة إلى أرملة ذلك الجندي بعد عشرات السنين، و ذلك بعد 7 سنوات من وفاته في 2015، و أكدت أن الرسالة جعلتها تشعر أن زوجها لم يمت بل شعرت أنه مازال حيا . 

جدير بالذكر أن أرملة الرقيب كانت سعيدة للغاية بتسلم تلك الرسالة بخط يد زوجها و تمنت لو كان مازال حيا لتحتفل بوصول ذلك الخطاب لها.

رقيب ارملة الحرب العالمية الثانية رسالة زوج المانيا

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