بعد سنوات من الانتظار .. رسالة من جندي في الحرب العالمية الثانية تصل لأرملته

تسلمت أرملة رقيب كان مقاتلا في الحرب العالمية الثانية رسالة عمرها 77 عاما، و التي أرسلها زوجها لها أثناء تواجده في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ولكنها لم تصل حينها و قامت هيئة البريد في أمريكا بالبحث عن العنوان المذكور في العنوان و محاولة الوصول لهؤلاء الأشخاص المذكورين .

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الجندي كتب تلك الرسالة أثناء تواجده في الأراضي الألمانية و كان حينها بعمر 22 عاما، و استدعاه الجيش للمقاتلة في الحرب العالمية الثانية .



أرسل الشاب تلك الرسالة إلى والدته ليطمأنها فيها على صحته و يخبرها عن حياته في ذلك الوقت و اشتكى في الرسالة من سوء الطعام و جودته في ألمانيا حينها و لكنه أكد في الرسالة أنه بخير .

وصلت الرسالة إلى أرملة ذلك الجندي بعد عشرات السنين، و ذلك بعد 7 سنوات من وفاته في 2015، و أكدت أن الرسالة جعلتها تشعر أن زوجها لم يمت بل شعرت أنه مازال حيا .

جدير بالذكر أن أرملة الرقيب كانت سعيدة للغاية بتسلم تلك الرسالة بخط يد زوجها و تمنت لو كان مازال حيا لتحتفل بوصول ذلك الخطاب لها.