"انتبهوا أيها البشر" .. الرئيس السيسي يكشف رسالة جائحة كورونا للعالم | فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أن كل دولة لها خصوصية في مسارها عند التعامل مع الأزمات ، وذلك وفقا لاعتبارات تتفق مع كل دولة وفي إطار عام يجمع جميع الدول .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال جلسة نقاشية عن جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم ، أن فيروس كورونا يرسل لنا رسالة وهي " انتبهوا أيها البشر فأنتم لستم قادرين على تحدينا " .

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ فيلم تسجيلي عن كورونا وخلال جلسة " بناء مستقبل ما بعد جائحة كورونا".

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.