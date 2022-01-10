نوستالجيا| قصة احتفاظ منتخب غانا بكأس عبدالعزيز سالم للأبد

قررت مصر وإثيوبيا والسودان الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور إعلانه عام 1957 تنظيم بطولة بين المنتخبات الأفريقية.

ونجح منتخب غانا فى حصد ٤ القاب فى بطولة كأس أمم أفريقيا عبر تاريخها.

وشهدت الألقاب الأربعة للنجوم السوداء احتفاظ غانا بلقب كأس أمم أفريقيا إلى الأبد.

وحصل منتخب غانا على أول بطولة استضافتها عام 1963، وكان يتولى تدريبها حينها المدرب الشهير، تشارلز جيامفي.

وتألقت غانا لتفوز على السودان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا.

فى عام 1965 نجح منتخب غانا في الاحتفاظ باللقب في تونس، بعد أن تغلبت على الدولة المضيفة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد أن دخلت المباراة إلى الوقت الإضافي.

وكان في الفريق الغاني لاعبان فقط من الفريق الذي فاز باللقب عام 1963.

وفى عام 1978 أقيمت البطولة في غانا، وفازت غانا في المباراة النهائية بأكرا على أوغندا بهدفين مقابل لا شيء في 16 مارس.

لتصبح بذلك أول دولة تفوز باللقب ثلاث مرات، لتحتفظ بكأس عبد العزيز سالم للأبد.وفازت نيجيريا بالمركز الثالث في هذه البطولة.

فى عام 1982 أقيمت البطولة في ليبيا، واستغل المنتخب الليبي عامل الأرض والجمهور للوصول إلى المباراة النهائية. لكن الليبيين خسروا أمام المنتخب الغاني 6-7 لتحرز غانا لقبها الرابع.

وفازت زامبيا بالمركز الثالث بفوزها على المنتخب الجزائري بهدفين نظيفين.

يذكر أن منتخب غانا سوف يلتقى نظيره منتخب المغرب فى السادسة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت أمس الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.