وسط مئات من الأهالي.. تشييع جثمان وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير

شيع المئات من أهالى شربين جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والذي وافته المنية أمس الأحد حيث أدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد سيدي سالم أبوالفرج .

فيما تم تشييع جثمان وائل الابراشي إلي مثواه الأخير بمقابر عائلة الإبراشي وسط حضور كبير من أفراد عائلته ومحبيه.



وانهارت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي ودخلت في حالة انهيار تام استدعي وجودها داخل السيارة أمام المسجد.



كانت أسرة الإعلامي الراحل وضعت " النعش" الموجود به الجثمان بداخل المسجد بصحبة أسرته.



يذكر أن الاعلامي الكبير بدأ حياته المهنية كصحفي بروز اليوسف واللي كانت ملئية بالكثير من التحقيقات الصحفية القوية واستكمل مسيرته بالعمل في جريدة صوت الامة ليصبح فيما بعد رئيس تحريرها ثم يتركها ليبدأ عمله في البرامج التلفزيونية.



كانت من أبرز علاماته الاعلامية التي قدمها للجمهور من خلال برنامجه الحقيقة علي ساشة قناة دريم ثم برنامج العاشرة مساء وبرنامج كل يوم علي شاشة قنوات أون ليستقر الحال به علي شاشة التلفزيون المصري مقدما لبرنامج "التاسعة"، لتكون أخر محطاته الاعلامية في حياته المهنية.



وفاجأ الاعلامي الراحل جمهوره بإعلان إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر ٢٠٢٠ واستمر علاجه من الفيروس لمده تصل إلى ٨ أشهر لتستقر حالته ويخرج من المستشفى، لكنه كان في حالة من القلق من تداعيات الفيروس، ليصاب بتليف الرئة نتيجة للفيروس حتى تغيب شمسه عن عالمنا امس ٩ يناير ٢٠٢٢.



واعلن حسن الإبراشي، نجل شقيق الإعلامي الكبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نبأ وفاته.

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