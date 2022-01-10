عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس: عالم ما بعد كورونا مختلف عن اللي عشناه وإحنا رايحين لكده|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن جائحة كورونا ألقت الضوء على أهمية التواصل والاستعداد لمنح فرصة أكبر لشباب العالم كله في الواقع الحالي .

وتابع : “ قلت في وقت سابق عالم ما بعد كورونا مختلف عما كنا نعيشة واحنا رايحين لكده ”.

وأضاف :" مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتي ولكن خلال سنوات سنشهد ما فعلته الجائحة في العالم كله ، وهنشوف نتائج ونحن  في مصر مخفناش من الوباء ولم يتوقف العمل لحظة".
 

وتابع : “ مهما كانت المحنة الحياة ستستمر وسنتجاوز أثرها بشكل كامل”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن  جائحة كورونا تحد عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث ومثلت تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية .

وتابع الرئيس : “في كل محنة تولد منحة  و تداعيات الجائحة حتى الآن أوقفت قطاعات كاملة في كثير من الدول مثل النقل والطيران ”.

وأضاف : “بدأنا في خطوات للقضاء على الأمراض المزمنة قبل كورونا و  لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذ الحجم من المرض بهذا المرض تصوروا حجم من كنا سنفقدهم ".

وتابع : “في دول خدت إغلاق كامل و أخدنا اغلاق مؤقت حالات الوفاة الموجودة  في مصر تعتبر ايجابية جدا ”.

ترشيحاتنا

وزارة الحج: استمرار إتاحة تصاريح العمرة ما لم يصدر أمر بتعليقها

منتدى شباب العالم.. السادات: مصر تحقق طفرة في حقوق الإنسان.. وغدا سيتم مناقشة هذه المحاور

احذر من غلق الكمبيوتر بشكل مفاجئ.. وهذه الإجراءات يجب تفعيلها فورا

بعد تفشٍ سريع .. الهند : لن نفرض إغلاقا لاحتواء فيروس كورونا

صندوق التنمية المحلية ينفذ 2691 مشروعا باستثمارات 31.6 مليون جنيه خلال 2021

بعد ظهورها في افتتاحية منتدى شباب العالم.. 10 معلومات عن الأم تريزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

الزراعة عن زيادة أسعار طن الأرز ألف جنيه: دورنا ينتهي عند توفير الإنتاج

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

التحريات: وفاة نوران عطالله بشركة الغنيمي في حادث تصادم

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

الحلم قبل الفجر هل يتحقق؟.. علي جمعة يحذر من تفسيره

دبسني.. يوسف الحسيني ينهار باكيا بعد وفاة وائل الإبراشي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. 5 مشاهير رحلوا في بداية العام الجديد

وداع مهيب للإعلامي وائل الإبراشي.. انهيار الأهل وصدمة زملائه.. فيديو

عاصفة ودرجة الحرارة صفر .. تحذير عاجل من الأرصاد |فيديو

حريق بمنزل فنانة وأخرى تصاب بأوميكرون وأسباب شطب واكد وأبو النجا من "المهن التمثيلية".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ