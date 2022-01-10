الرئيس: عالم ما بعد كورونا مختلف عن اللي عشناه وإحنا رايحين لكده|فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن جائحة كورونا ألقت الضوء على أهمية التواصل والاستعداد لمنح فرصة أكبر لشباب العالم كله في الواقع الحالي .

وتابع : “ قلت في وقت سابق عالم ما بعد كورونا مختلف عما كنا نعيشة واحنا رايحين لكده ”.

وأضاف :" مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتي ولكن خلال سنوات سنشهد ما فعلته الجائحة في العالم كله ، وهنشوف نتائج ونحن في مصر مخفناش من الوباء ولم يتوقف العمل لحظة".



وتابع : “ مهما كانت المحنة الحياة ستستمر وسنتجاوز أثرها بشكل كامل”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن جائحة كورونا تحد عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث ومثلت تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية .

وتابع الرئيس : “في كل محنة تولد منحة و تداعيات الجائحة حتى الآن أوقفت قطاعات كاملة في كثير من الدول مثل النقل والطيران ”.

وأضاف : “بدأنا في خطوات للقضاء على الأمراض المزمنة قبل كورونا و لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذ الحجم من المرض بهذا المرض تصوروا حجم من كنا سنفقدهم ".

وتابع : “في دول خدت إغلاق كامل و أخدنا اغلاق مؤقت حالات الوفاة الموجودة في مصر تعتبر ايجابية جدا ”.