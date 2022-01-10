أخبار البرلمان | إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري..عقوبة الإبتزاز بنشر صور ومقاطع فاضحة عبر الإنترنت

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

اتصالات النواب: مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في الشمول الرقمي

ذكرى وضع حجر أساس السد العالي.. باحث سياسي يكشف مزايا أكبر مشروع هندسي في القرن العشرين

خطة البرلمان: مصر اتخذت خطوات استباقية لتفعيل منظومة التحول الرقمي

بعد القبض على فتاة الدقهلية.. عقوبة الابتزاز بنشر صور ومقاطع فاضحة عبر الإنترنت

حد أدنى 14 يوما .. شروط الحصول على إجازة سنوية بأجر كامل لموظفى القطاع الخاص

نائب الشيوخ يكشف إجراءات الدولة لمواجهة تغير المناخ وإنقاذ الإسكندرية

قبل مناقشته بمنتدى الشباب.. برلماني يكشف أسباب التغير المناخي

طاقة النواب: مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة أزمة تغير المناخ

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

نائب: الأمن المائى من أهم محاور منتدى شباب العالم نتيجة زيادة السكان

برلماني : بقاء الشعوب والزراعة مرهون بالأمن المائي "محور للنقاش بمنتدى الشباب"

بعد ضبط 15 ألف شخص غير ملتزم.. 50 جنيها غرامة عقوبة عدم ارتداء الكمامة

بعد ضبط 85 قضية..السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه..عقوبة الإتجار في البشر بالقانون