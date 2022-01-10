التحقيق مع ممرض صور فيديو تعدي عامل على مريض بمركز طبي بالطالبية

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع ممرض صور فيديو يظهر فيه تعدي عامل بمركز طبي في الطالبية بالضرب على أحد المرضى.

وقال المتهم فور إلقاء القبض عليه إنه قام بتصوير مقطع الفيديو منذ عام ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب فصله من العمل منذ فترة دون الحصول على مستحقاته.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو لقيام أحد العاملين بمركز طبى، بالتعدى بالضرب على أحد المرضى، حيث يظهر خلاله أحد العاملين داخل مركز طبى كائن بمنطقة الطالبية، يقوم بالتعدى بالضرب على أحد المرضى المحجوزين باستخدام "سلك".

وبالفحص تبين أنه ورد لقسم شرطة العمرانية بالجيزة، محضر محرر بمعرفة مديرية الصحة بالجيزة، للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، يتضمن أن المركز الطبى المشار إليه قام مالكه بإعادة فتحه دون تصريح وتواجد مريضين محجوزين داخل المركز تم نقلهم إلى المستشفى ، وتشمييع وغلق المكان.

وباستكمال الفحص، تم التوصل إلى أحد العاملين بالمركز الطبى المشار إليه، والذى قرر أن واقعة الفيديو حدثت فى غضون العام الماضى، وأن مرتكبى الواقعة عاملين بالمركز آنذاك، وهما كلٍ من حاصل على الشهادة الابتدائية "المتعدى بالضرب"، وممرض "القائم بالتصوير"، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثانى وبحوزته هاتفه المحمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهته قرر بأن المتهم الأول ارتكب واقعة التعدى فى غضون 6/6/2021 على مريض "غير محدد" تم دخوله المركز لمدة يوم لمعاناته من هلاوس سمعية وبصرية بقصد التباهى، وأنه قام بتصويرها وإرسالها لنجل مالك المركز الذى أنهى عمل الأول، ومؤخراً وعقب إنهاء عمله دون حصوله على مستحقاته قام بتداول الفيديو مع آخرين لفضح أمرهم بالمركز.