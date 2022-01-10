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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس تحرير موقع صدى البلد ينعى الراحلة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي

الراحلة - نوران عطا
الراحلة - نوران عطا الله

 

نعى أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد ، الفقيدة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي برئاسة  الأستاذ خالد الغنيمي ، داعيا الله أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة ، ويمد ذويها ومحبيها بالصبر .

ولقيت  الفقيدة مصرعها إثر حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من ميدان جهينة بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل جثمانها الى المستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بوقوع الحادث قرب  ميدان جهينة  و انتقلت على الفور قوات مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد وتبين من خلال الفحص وقوع تصادم بين سيارتين كانت نوران تقود إحداها  والتي لقت مصرعها متأثرة بإصابتها في الحادث وتم نقلها إلى المستشفى. 

ومثل رحيل نوران المفاجيء صدمة لمحبيها ، إذ كانت شابة تنبض بالحياة ، وكان آخر ستوري لها عبر السوشيال ميديا منذ 21 ساعة .

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