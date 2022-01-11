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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

نوران عطا الله
نوران عطا الله

لقيت سيدة شابة مصرعها إثر حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من ميدان جهينة بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، حيث تشابه اسم المتوفاة مع اسم مذيعة معروفة وهي تدعى نوران عطالله .

شائعة وفاة المذيعة نوران عطالله 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم بالقرب من ميدان جهينة وفاة شابة، انتقلت على الفور قوات مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد وتبين من خلال الفحص وقوع تصادم بين سيارتين تقود إحداهما سيدة شابة والتي لقت مصرعها متأثرة بإصابتها في الحادث وتم نقلها إلى المستشفى. 

قال عماد ربيع رئيس قنوات صدى البلد إن نوران عطالله مقدمة برنامج «إنبوكس»، بخير وتتمتع بصحة جيدة، وأن اسمها بالكامل هو نوران عطالله أحمد ابراهيم، بينما الشابة التي فارقت الحياة تدعى نوران عطالله سعيد 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الإعلامية نوران عطا الله المذيعة نوران عطالله نوران عطالله

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