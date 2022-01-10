جيلا جبر : منتدى شباب العالم فخر لمصر.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن منتدى شباب العالم شئ فخر لمصر، فهو عبارة عن مكان مواكب العصر والزمن والجائحة، وكافة المواضيع المطروحة حياتية وملموسة.

وأضافت "جبر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المنتدى به تعاون وتواجد من كافة دول العالم، مؤكده أن هناك اهتمام بأفريقيا بشكل كبير وملحوظ.

وتابعت عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن هناك مشاكل طرحت ووضحت لكافة المشاهدين والمشاركين فى المؤتمر، لافته إلى ان منتدى الشباب قرب المسافات، بين دول العالم وشبابه.

وأكدت عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن منتدى شباب العالم فى هذا التوقيت ماهو إلا تحدى كبير فى ظل جائحة كورونا، لذلك فقامت مصر بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية فى التعقيم لحماية سمعة هذا المؤتمر، كما أن هناك العديد من المشاركين عن بعُد للمشاركة فى هذه الجلسات.