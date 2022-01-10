بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

نشرت المطربة بوسي عدة صور جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام"

وظهرت بوسي بفستان سهرة رمادي لامع معتمدة علي الميكب الليلي الترابي ، وتناثر خصلات شعرها البنية من داخل سيارتها .

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "القمر بين يديها يغار من جمال عينيها ♥️♥️♥️ بإذن الله راح تفوزي أن شاء الله"،"الميك اب تحفة 😍😍❤️❤️حبيته جدا عليكي"،"اي يا بوسي الجمال ده ❤️😉😉"

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.