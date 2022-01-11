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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 961 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في دبي

 بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 961 مليون درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “وام”، شهدت الدائرة تسجيل 355 مبايعة بقيمة 794.81 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 147.01 مليون درهم و321 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 647.8 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 118.77 مليون درهم منها 14 رهنا للأراضي بقيمة 25.92 مليون درهم و31 رهنا للفلل والشقق بقيمة 92.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 48.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.

التصرفات العقارية بدبي التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات

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