برلماني: الرئيس السيسي أعطى كل الفرص للشباب بعد عقود من التهميش

قال النائب محمد محمود لبيب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن انعقاد النسخة الرابعة من فعاليات منتدى شباب العالم في مصر، رسالة بديمقراطية الحوار مع الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للحديث في مختلف القضايا، منوها بجدية وخطورة القضايا المطروحة على فعاليات المنتدى في دورته 2022 ومنها عالم ما بعد كورونا، وتأهيل نحو مليون معلم بأفريقيا على مهارات التدريس عن بعد.

وأضاف محمود، في تصريحات له اليوم، أن العقود السابقة لم تكن تشهد مثل هذا الحضور الواسع للشباب، أو إتاحة الفرصة أمامهم لكن مع مجىء الرئيس السيسي للحكم، تغيرت الأحوال تمامًا وأصبح للشباب كل الفرص، وهو ما ظهر في المبادرات والقرارات والمنتديات الرئاسية الخاصة بالشباب.

وتابع عضو شباب البرلمان، أن اهتمام الدولة المصرية بالمنتدى وتشريف الرئيس السيسي له بالحضور، يؤكد أن الشباب أولوية أولى لدى الدولة،وأن الاستماع لاهتماماتهم بكل حرية يشغل الجميع، موضحا أن عقد المنتدى في هذا التوقيت عبر مشاركة واسعة من نحو 196 دولة، يؤكد الرهان على منتدى شباب العالم في مصر ورؤيته للمستقبل.

واختتم النائب محمد محمود، بأن الحقوق السياسية والاجتماعية التي نالها الشباب ونالتها المرأة في مصر على مدى السنوات الماضية، تؤكد أن مصر تخطو بثبات لمستقبل مشرف تحت حكم الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العطاء والدعم لدى الدولة المصرية للمرأة والشباب وكافة فئات المجتمع المصري.