الكورس الأحمر من هيرا كاريزما لعلاج حشرات الشعر.. فيديو

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، إن "هيرا كاريزما" يعتمد على فهم الأم لطبيعة شعر أبنتها وبناءً عليها تتم التعامل معه، لذلك فنحن نوفر 25 خبيرة شعر على مدار الأسبوع 24 ساعة لأستفسار الأمهات على أى معلومة خاصة بالشعر.

وأضافت خبيرة التجميل، خلال برنامج ست الستات، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أننا نعمل على حل مشاكل الشعر المختلفة، ووصف طرق علاج لها.

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن هدفنا توعوى لذلك يمكن الاستفسار عن أى نوع منتج أخر غير"هيرا كاريزما"، وسيتم الإيجابة عليهم بمنتدى المصداقية، مؤكدة أننا قمنا بعمل كورسات خاصة بهيرا كاريزما تدور حول كيفية تعامل الأم مع شعر بناتها.

وتابعت أن " هيرا كاريزما"، وفر الكورس الأحمر الخاص بالأمل والحشرات للأمهات حتى تتفادى الوقوع فيها مع بناتها، خاصة أنها عدوى بين الأطفال الصغيرة ولا تتعلق بالنظافة الشخصية.