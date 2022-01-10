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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: منتدي شباب العالم فرصة مهمة للتحاور بين القيادة السياسية والشباب

صدى البلد

قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، فرصة هامة جدا للتحاور بين القيادة السياسية والشباب.

وأضافت رشدي، في تصريحات لها اليوم، أن المجهود الجبار المشرف الذي تقوم به اللجنه المنظمه يدل علي الإحترافيه العالية ، سواء في ورش العمل أو في التنظيم أو في الاجرات الاحترازية وغيرها من اللوجستيات المطلوبه لإنجاح الاحتفالية الكبري.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن رؤية وإصرار الرئيس علي استمرارية ودورية عقد المنتدى يؤكد حرصه علي الاستماع إلى الشباب ، وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل وكذلك الرد علي كل تسأولاتهم بشأن خطط الدوله للتنميه علي كافة المجالات.

وأوضح النائبة مي رشدي، أن هذا المنتدي يكشف ملامح الدولة الجديدة لمصر القائمة على أكتاف وسواعد الشباب، لأن هذه النسخة من المنتدي نري أن الشباب أصبحوا الأن في مواقع صُنع القرار.


 

الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة مي رشدي انطلاق منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ القيادة السياسية

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