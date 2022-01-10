رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمي ينعي الراحلة نوران عطا الله

نعى خالد غنيم رئيس مجلس ادارة شركة الغنيمي، الراحلة الفقيدة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتب رئيس مجلس إدارة الشركة رسالة ناعيا الراحلة ، جاء فيها : “ لدلوقتى يانوران مستنى تليفون منك تقوليلى أنا موجودة وده كابوس عايش فيه من ساعات”.

وتابع : “كان دايما نورها بيسبق نور الشمس لم ولن أنسي ضحكتك وعشقك واخلاصك فى شغلك بنيتي معايا مكان كبر مع الوقت اسمه الغنيمى وعشقك للمكان ده لن يعوضه أحد خالد و لن تغنى دموعى على صبر فراقك ”.

وأضاف : “ للهم لا رحمة إلا من عندك ولا عفو الا منك ياعظيم ارحمها برحمتك الواسعة واشملها برضاك واسكنها فى هذه الليلة جنة المتقين والمخلصين والصديقين وأنزل عليها برحمتك مايجعل ليلتها عروسة تزف للجنة وأن تعوضها عن كل ماحرمت منه واشتاقت اليه فى هذه الدنيا واجعل لسانها ينطق باسمك العظيم عند السؤال وبشفاعة نبيك اسألك ياالله أن تعفو عنها وترحمها وتتجاوز عن سيئاتها وتزد من احسانها وطيب كلامها ..ربنا اننا موقونون برحمتك التى وسعت كل شيء وبعفوك وغفرانك ادخلها الجنة واجعل دعائنا لها رحمة فى اول ليلة تسكنها بلا اهل واحباب وانقطعت بها الاسباب فاجعل قبرها يالله نورا من نور الجنة ..وداعا يانوران ولن ننساكى مهما طال بنا العمر ان كان لنا فى العمر بقية”.

وأضاف “ اللهم ارحمنا برحتمك وامتنا وأنت راض عنا واغفر لحينا وميتنا ولجميع موتانا..اللهم أمين".

ولقيت الفقيدة مصرعها إثر حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من ميدان جهينة بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل جثمانها الى المستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بوقوع الحادث قرب ميدان جهينة و انتقلت على الفور قوات مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد وتبين من خلال الفحص وقوع تصادم بين سيارتين كانت نوران تقود إحداها والتي لقت مصرعها متأثرة بإصابتها في الحادث وتم نقلها إلى المستشفى.

ومثل رحيل نوران المفاجيء صدمة لمحبيها ، إذ كانت شابة تنبض بالحياة ، وكان آخر ستوري لها عبر السوشيال ميديا منذ 21 ساعة .