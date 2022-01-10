في العناية المركزة.. عبده سليم يطلب الدعاء بالشفاء لابنته

طلب المطرب عبده سليم، من جمهوره الدعاء لابنته بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة.

وكتب سليم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يشفي بنتي زينب شفاءً لا يغادر سقمًا.. الآن في الرعاية المركزة، ونسألكم الدعاء».

وكان قد طرح "سليم" أغنية جديدة مصورة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "ساعة فطار".

أغنية "ساعة فطار" لرثاء شهداء الوطن وهي غناء وألحان عبده سليم وكلمات علي عطية و إخراج أحمد حسني، ومن المقرر أن يشارك في الكليب باقة لامعة من نجوم الفن.

يذكر أن عبده سليم شارك في غناء تتر البداية والنهاية لمسلسل "أيوب" للنجم مصطفي شعبان كما شارك أيضًا في التلحين بتتر مسلسل "زلزال" غناء نبيل شعيل وأغنية "الجارسون" لحكيم.

كما تعاون «سليم» مع الموسيقار إسلام صبري في أغنية «أيوب»، وهي من لحن وتوزيع إسلام صبري، وأثارت إعجاب الجمهور فور إذاعتها على عدد كبير من محطات الإذاعة المصرية.