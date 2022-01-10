"الأمن المجتمعي" جديد هيئة الكتاب للدكتور مختار جمعة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة رؤية التي تصدر بالتعاون مع وزارة الأوقاف كتاب " الأمن المجتمعي تقديم ومشاركة د.مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف.

ويتناول هذا الكتاب بما يضمه من بحوث قيمة قضية الأمن المجتمعي تناولا علميا رصينا حيث يضم نخبة مختارة بين أهم البحوث التي قدمت لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته العشرين والذي كان تحت عنوان مقومات الأمن المجتمعي في الإسلام.

ويعرض الكتاب لحديث القرآن عن الأمن ، ودور الإيمان في تحقيق الأمن المجتمعي ، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دور الأسرة في تحقيق الأمن والسلام وكذلك دور التعليم ، وغيرها.. بجانب تركيزه على نعمة الأمن التي تعد من أعظم نعم الله تعالى على خلقه، ولا يمكن أن يتحقق أمن الفرد بمعزل عن أمن المجتمع.