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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر السعيد ينتظم فى تدريبات الزمالك

عمر السعيد
عمر السعيد

انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق والمقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة.

وشارك السعيد في التدريبات الجماعية،  وذلك عقب انتهائه  من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الأخيرة ، بناءا على قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة على هامش تدريب الفريق اليوم الاثنين الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباريات كأس الرابطة..

وجاءت هذة الفقرة مقسمة إلى جزئين ، الأول عبارة عن تدريبات مرونة للعضلات ، والفقرة الثانية عبارة عن تأهيل بالكرة من خلال التمرير بسرعة بين اللاعبين في مساحات قصيرة.

وتولى البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال ومساعده أحمد عصمت مساعد الإشراف على هذه الفقرة..
وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".
 

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