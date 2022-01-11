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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد فترة غياب.. اوبل "موكا" 2022 تظهر في مصر

بعد فترة غياب ..
بعد فترة غياب .. اوبل "موكا" 2022 تظهر في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي تفيد بوصول النسخة اوبل موكا موديل 2022 داخل السوق المصري، بعد مشاهدتها أثناء عملية نقلها عبر احد الشاحنات، حيث تعد هذه السيارة واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

مواصفات السيارة اوبل موكا 2022 

وترتكز السيارة اوبل موكا 2022 على جنوط رياضية ذات تصميم مروحي تجمع بين اللون الاسود والفضي اللامع يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، وسبويلر خلفي انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي.

كما تضم الناحية الخلفية من السيارة منظومة عادم ثنائية الاداء، وعواكس اضاءة مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى كاميرا 180 درجة، ومثبت سرعة، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، ولوحة عدادات 12 بوصة، مع مكيف هواء، و قفل مركزي، و 4 نوافذ كهربائية.

الأداء الفني لمحرك السيارة اوبل موكا 2022 

تضم السيارة اوبل موكا 2022 العديد من التقنيات الفنية بالسوق العالمي ومنها، محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، وتضم ايضا محرك آخر بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

اوبل موكا موديل 2022 السيارة اوبل موكا 2022 مواصفات السيارة اوبل موكا 2022

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