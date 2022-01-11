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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحسينات مطورة للنسخة كيا موهافي 2023 .. صور

تحسينات مطورة للنسخة
تحسينات مطورة للنسخة كيا موهافي 2023

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات من تألقها داخل الاسواق العالمية، ولكن يبدو ان الصانع الكوري الجنوبي عزز من تواجد النسخة كيا موهافي 2023 داخل اسواقه بعدة ترقيات جديدة، سواء كانت من الناحية الخاصة بالهيكل الخارجي، او التجهيزات الداخلية الخاصة بهذ النسخة.

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الاداء الفني للسيارة كيا موهافي 2023 

 

دعمت السيارة كيا موهافي 2023 بمحرك ديزل بسعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 253 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، مع نظام قياسي للدفع الرباعي، مزود بجهاز لتقليل الانبعاثات.

تحسينات مطورة للنسخة كيا موهافي 2023

 

حصلت السيارة كيا موهافي 2023 على اطلالة خارجية باللون الاسود اللامع، إلى جانب تقليم خشبي مميز، مع شعار كيا الجديد الذي يتوسط الشبكة الامامية للسيارة، والتي جاءت بتصميم متعدد الفتحات الهوائية، مما يمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة غلى ارتكاز تلك النسخة على جنوط رياضية من تصميم هندسي مميز وعتبات جانبية.

كما تمتعت السيارة بمقاعد داخلية تيراكوتا براون وتاوبي جراي، نظام كبح أوتوماتيكي قياسي، بالاضافة إلى زجاج بطبقة مزدوجة، مع عجلة قيادة متطورة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة قياسية ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة.

ويذكر ان اسعار السيارة  كيا موهافي 2023 تبدأ من 41.397 دولار امريكي، بينما تأتي النسخة موهافي جرافيتي بقيمة قدرها 49.020 دولار امريكي.

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