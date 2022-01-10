الأمم الإفريقية.. شوط أول ضعيف بين منتخبي المغرب وغانا

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي المغرب وغانا بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب أحمدو أهيدجو فى الجولة الأولي، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 .

بدأ منتخب غانا بالضغط المتواصل علي لاعبي المغرب من أجل إحراز هدف مباغت لإرباك صفوف أسود الأطلس، وتلقي أليكساندر دجيكو أول بطاقة صفراء فى المباراة بعد عرقلة قوية للاعب منتخب المغرب فى الدقيقة 17 .

كما تلقي أيضاً آدم ماسينا لاعب منتخب المغرب بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على لاعب غانا فى وسط الملعب بالدقيقة 22 .



وتضم المجموعة الرابعة كلاً من جزر القمر ، الجابون ، المغرب ، غانا .

