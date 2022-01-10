النصر يضم كوارشي من العبور رسميا

أعلن نادي النصر الرياضي ضم مهاب إبراهيم كوارشي رسميا مهاجم نادي العبور خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني لبطولة دوري القسم الثاني .

ووقع مهاب إبراهيم كوارشي علي عقود انضمامه للنصر لمدة موسمين ونصف بداية من يناير الجاري في حضور محمد عبد الفتاح رئيس الجهاز الفني ورحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة وانتظام اللعب في تدريبات الفريق لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة .

يذكر أن مهاب كوارشي كان يلعب ضمن صفوف الناشئين بنادي النصر قبل أن ينتقل للعبور ليعود مجدا لبيته النصر .