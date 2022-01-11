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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود جمعية الأورمان في الدفع بخطة المحافظة التنموية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،التقرير السنوي لمساهمات ومجهودات جمعية الأورمان خلال 2021 في الدفع بخطط التنمية  وخطة الدولة التنموية والخدمية،وذلك في الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر 2021،حيث بلغ إجمالي أعمال وجهود ومساهمات الجمعية 74 مليون و698 ألف جنيها والتي استفادت منها محافظة بني سويف على مدار العام الماضي وشملت العديد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية مثل إعمار القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات صغيرة وتحمل تكلفة إجراء عمليات جراحية في القلب والعيون وتوزيع المساعدات العينية من اللحوم والبطاطين والملابس والأجهزة التعويضية وغيرها من المجالات الخيرية التكافلية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمسئولي الجمعية بالمحافظة،بحضور الأستاذإمام أحمد إمام مدير جمعية الأورمان ببني سويف،والأستاذ  رمضان عبد السلام مدير مشروعات الأورمان ببني سويف،وبحسب التقرير، فقد قامت الجمعية بإعادة تأهيل 525 منزلاً للفئات الأولى بالرعاية بإجمالي 31 مليون و500 ألف جنيهاً، ورفع كفاءة 11 مسجداً بإجمالي تكلفة 400 ألف جنيه،وتوفير 133 قطع أثاث بقيمة 4 مليون و620 ألف جنيهاً، وتقديم 348 قرضا بإجمالي 2 مليون و436 ألف جنيهاً، والمساهمة في إجراء 76 عملية قلب مفتوح و5 عملية للمكفوفين بقيمة تزيد عن  2 مليون و500 ألف جنيهاً، وتوزيع 5 رأس ماشية بــــ 180 ألف جنيهاً، و30 ألف كرتونة مواد غذائية "كراتين رمضان" بــ 6 ملايين و600 ألف جنيهاً، و8 ألاف بطانية ولحاف بقيمة  مليون و200 ألف جنيه.

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وتم توزيع لحوم أضاحي بقيمة 4 ملايين و400 ألف جنيهاً ( 150 عجل بـــ 39.5 طن)، و130 طن لحوم مجمدة بقيمة 9 ملايين و750 ألف جنيه،وعمل 470 وصلة مياه بتكلفة 2 مليون و530 ألف جنيهاً تقريباً، وتوزيع 11 ألف و850 قطعة ملابس بقيمة 1 مليون و185 ألف جنيه، وتوزيع 100 من الأجهزة التعويضية بـ 150 ألف جنيهاً، بجانب مساعدات لتجهيز فتيات أيتام للزواج لعدد 101 وبتكلفة 757 ألف جنيه ، وتوفير 30 كشك بتكلفة 630 ألف جنيه ،  وغيرها من المساهمات المجتمعية الهامة

حيث أثني محافظ بني سويف على الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به جمعية الأورمان، لما تتمتع به من تاريخ عريق ورصيد كبير في مجال الخدمة المجتمعية الحافل بالإنجازات والأعمال الرائدة في الجوانب الخيرية والإنسانية، والذي يمثل إضافة كبيرة تسهم بشكل مميز في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة من الركائز الأساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات

بني سويف محافظ بني سويف خطة الدولة محمد هاني محافظة بني سويف جمعية الاورمان

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